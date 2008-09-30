Яценюк проти позбавлення Криму повноважень автономії

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК категорично проти позбавлення Автономної Республіки Крим повноважень автономії та переведення її у статус області.

«Автономний Крим є і буде Україною. Його правовий статус визначений українською Конституцією та Конституцією Автономної Республіки Крим», - наголосив голова ВР, слова якого цитує прес-служба парламенту.

Заяви щодо статусу та приналежності Кримської автономії А.ЯЦЕНЮК назвав безвідповідальними та провокативними. «Думаю, що спекуляції навколо статусу автономії не додають стабільності як усередині українського суспільства, так і зовнішньополітичного авторитету нашій державі», - підкреслив він.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що сепаратизм та антидержавницькі настрої є наслідком економічної відсталості регіону. Тому, на його думку, «мова повинна йти, навпаки, про реальне наповнення автономії правами і фінансовим ресурсом».

Українська держава повинна сконцентруватися на вирішені конкретних потреб автономії, сказав голова ВР. Вирішення питань, пов‘язаних із поліпшенням соціально-економічного розвитку Криму, А.ЯЦЕНЮК бачить у перегляді бюджетної політики по відношенню до автономії, в реалізації значних інфраструктурних проектів, у розвиткові рекреаційних можливостей автономії за рахунок залучення, у першу чергу, іноземних та українських компаній. «Це той порядок денний, першочергові цілі і завдання, які повинні сьогодні стояти перед центральною і республіканською владою», - наголосив голова Верховної Ради України.

Він запевнив, що при формуванні Державного бюджету на 2009-й рік і у ході його прийняття, при ухваленні змін до Бюджетного кодексу наполягатиме на реальному наповненні бюджету автономії.