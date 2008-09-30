Стало відоме ім`я нового тренера сімферопольської «Таврії» (фото)

Сьогодні футболістам «Таврії» (Сімферополь) був представлений новий головний тренер команди - 46-річний уродженець Луганської області Сергій ПУЧКОВ.

Як повідомляє прес-служба «Таврії», С.ПУЧКОВ відомий у минулому гравець «Дніпра», двократний чемпіон СРСР, володар повного комплекту винагород союзного чемпіонату, а також Кубка СРСР у складі дніпропетровської команди, капітан молодіжної збірної Союзу, в 1988 році був включений в список «33-х кращих футболістів СРСР».

Останні чотири роки він очолював футбольний клуб «Севастополь» (вивів «моряків» з аутсайдерів другої ліги в лідери першої). Окрім «Севастополя», він тренував ФК «Миколаєв», ФК «Черкаси» і ФК «Херсон».

Разом із С.ПУЧКОВИМ до «Таврії» перебрався і його асистент з «Севастополя» Костянтин ПОЛІЩУК.

У свій тренерський штаб новий наставник включив також тих, хто працювали в «Таврії» з Михайлом ФОМЕНКОМ, - Володимира ПРИЧИНЕНКО і Олега КОЛЕСОВА. Віталій ШАЛИЧЕВ з командою попрощався.

Сьогодні С.ПУЧКОВ вже провів перше тренування «Таврії».

Офіційний дебют нового наставника відбудеться в суботу, 4 жовтня, - в рамках 10-го туру чемпіонату прем`єр-ліги «Таврія» зіграє в Луганську з «Зорею».

Як повідомляв УНІАН, головний тренер футбольної команди «Таврія» Михайло ФОМЕНКО після поразки його команди від полтавської «Ворскли» в чемпіонаті України з футболу заявив, що написав заяву про відставку і залишає команду. Але керівництво сімферопольського спортклубу «Таврія» у серпні не прийняло його відставку. Висловила підтримку М.ФОМЕНКУ і команда.

29 вересня керівництво спортклубу «Таврія» задовольнило прохання М.ФОМЕНКА про відставку. М.ФОМЕНКО працював у «Таврії» майже 3 роки.

Довідка УНІАН. Почесним президентом «Таврії» є нинішній голова Севастопольської міськдержадміністрації, депутат кримського парламенту Сергій КУНІЦИН.