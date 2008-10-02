З нового року може зрости ціна на електроенергію для населення

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) планує 1 січня 2009 року переглянути тарифи на електроенергію для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам голова комісії Валерій КАЛЬЧЕНКО.

За його словами, НКРЕ вже звернулася з відповідною пропозицією до Кабінету Міністрів України, той своєю чергою доручив почати розробку відповідного документа.

В.КАЛЬЧЕНКО зазначив, що ціни на електроенергію для населення планується переглянути 1 січня 2009 року, при цьому передбачається їх поетапне зростання. Він не уточнив можливі параметри підвищення, сказавши, що робота над документом перебуває на початковій стадії.

В.КАЛЬЧЕНКО зазначив, що приведення цін на електроенергію для населення до рівня економічно обґрунтованих є об`єктивною необхідністю, оскільки ринок може не витримати такої динаміки зростання оптової ціни, яка відбувалася останнім часом.

В.КАЛЬЧЕНКО наголосив, що до розроблення проекту постанови НКРЕ про перегляд тарифів буде залучено представників профспілкових організацій.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення переглядалися 2006 року.