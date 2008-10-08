Позачергові вибори негативно позначаться на економіці - БЮТ Криму

Народний депутат України (фракція БЮТ), лідер кримської організації Всеукраїнського об`єднання «Батьківщина» Андрій СЕНЧЕНКО вважає, що позачергові вибори до Верховної Ради України негативно позначаться на економіці країни.

Про це йдеться в коментарі А.СЕНЧЕНКА, текст якого переданий УНІАН прес-службою кримської «Батьківщини».

На думку депутата, світова економічна криза, що «розвивається і яку відчули всі вітчизняні виробники і банки і, яку, напевно, не відчули хіба що на Банковій, може в економічному сенсі просто розвалити країну на шматки». «Зараз всім гілкам української влади потрібно приймати екстрені заходи з подолання кризи в економіці, а не згадувати особисті образи», - відзначив А.СЕНЧЕНКО.

Він також додав, що законопроекти, проголосовані в парламенті 2 вересня, «відповідають Конституції України і правильно розставляють акценти» по ряду питань. «Проте на тлі економічних проблем в країні і необхідності консолідації всіх гілок влади для їх вирішення законопроекти, прийняті 2 вересня, носять другорядний характер. Саме тому зараз ми погодилися їх відмінити. Можливо, повернемося до них через рік», - сказав представник Блоку Юлії Тимошенко.