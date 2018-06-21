Рятуючись від БЮТ, Ющенко надав слово народу

Сьогодні зрозуміло, що незалежно від того, чи зможе ВР внести зміни до виборчого законодавства, вибори відбудуться – критична маса охочих взяти в них участь є.

Віктор Ющенко дав відмашку початку кампанії з дострокових виборів до Верховної Ради. З боку це нагадувало сигнал арбітра для учасників забігу зайняти стартові позиції. Від підсумків дострокових парламентських виборів багато в чому залежатиме тактика кампанії з виборів глави держави.

Президентське звернення щодо розпуску парламенту очікувалося вже декілька днів. Ющенко, як показує практика, відчуває певну слабкість до асиметричних відповідей на спроби законодавців урізати його повноваження. Арбітром у протистоянні різних політичних сил вже традиційно запропоновано стати народу. Віктор Ющенко повторив методику Леоніда Кучми, який часто оприлюднював важливі укази у момент перебування за межами столиці. Почесний голова «Нашої України» не став затягувати процедуру видачі «чорної мітки» законодавцям. Іншого вибору не залишалося: фракція НУ–НС дуже нагадує торт «Наполеон» по багатошаровості амбіцій і інтересів різних політичних сил. Зволікання на Банковій могло призвести до перелому ситуації і проголошення відтворення коаліції БЮТ і НУ–НС, а ця перспектива навряд чи надихнула б главу держави. Також, судячи з того, що Ющенко кілька разів згадав дату 2 вересня, день ситуативного зближення бютоівців і регіоналів назавжди залишився в його пам`яті як момент найвищої (80-процентної) загрози спокою і благополуччю.

Увечері 8 жовтня Віктор Андрійович не забув публічно дорікнути Юлії Тимошенко за розвал демократичної коаліції, за замах на розкол в національно-демократичних силах, за мляву реакцію на зовнішньополітичні виклики. Пригадав Президент і про найвищу в Європі інфляцію (про неї ж згодом говорив і Янукович), відзначив відсутність реальних економічних реформ. Заявлена главою держави готовність прийняти будь-який формат коаліції – в даному випадку не стільки констатація успішного руйнування альянсу БЮТ і НУ–НС і ін`єкції кінської дози недовіри до ситуативного альянсу БЮТ і Партії регіонів, скільки сигнал парламентаріям сьомого скликання. Цікаво, що між повною втратою шансів стати Президентом удруге і загрозою для України не дістати в грудні можливості приєднатися до ПДЧ Ющенка вибрав як пріоритет вирішення внутрішньополітичних проблем.

Слухачі президентської промови не почули головного – дати проведення дострокових виборів. Втім, тягнути до кінця грудня на Банковій не стали. Вранці 9 жовтня на президентському сайті з`явився відповідний указ, що призначив проведення виборів до парламенту сьомого скликання 7 грудня. Очевидно, дата узгоджена з Партією регіонів, якій належить стати ситуативним партнером глави держави в справі проведення дострокових виборів.

Янукович також підготував звернення до народу України, яке вийшло в ефір незабаром після президентського. Лідер Партії регіонів, судячи з тональності заяви, робить ставку на рімейк виборчої кампанії 2006 року – на сьогодні найуспішнішої для його партії. Віктор Федорович обрушився з критикою на «помаранчевих» в цілому, не приділяючи зайвої уваги дрібницям і нюансам. Втім, він виявив готовність домовлятися не про посади, а про шляхи поліпшення життя співгромадян. Правда, за законами жанру, для початку переговорів подібного роду доцільно дочекатися результату оголошених дострокових виборів. Янукович повний рішучості довести недоброзичливцям, що залишається першим номером рідної партії навіть після невдалої опозиційної діяльності, кадрових втрат і нехороших чуток про розкол. Мабуть, у відносинах Віктора Федоровича і Рината Леонідовича наступило, як мінімум, перемир`я, а Юлія Тимошенко повернулася з тимчасового стану союзника в постійний статус опонента.

Окремий випадок, але Юлія Тимошенко вважала за краще відмовчатися в критичний для країни і своєї політичної кар`єри момент. Лідер БЮТ відчайдушно боролася проти оголошення про розпуск Верховної Ради, і, судячи з заяв її соратників, «сердечники» не збираються капітулювати. Небажання бютівців сприяти проведенню дострокових парламентських виборів зрозуміле. Ярий соратник Юлії Володимирівни Андрій Портнов встиг пригрозити главі держави повторенням грузинського сценарію – масовими акціями обурених незаконними діями Президента громадян. Але куди цікавіше припущення Миколи Томенка про те, що БЮТ розгляне доцільність перебування Тимошенко в прем`єрському кріслі. Втім, це питання тактики, стратегічно соратники леді Ю цілей не міняють – будуть, як і раніше, претендувати на одноосібне формування парламентської більшості. Останній місяць навчив бютівців, що постійних і надійних союзників у вітчизняній політиці не існує.

З проведенням дострокових виборів у Верховну Раду змирилися і комуністи, і представники Блоку Литвина. Помітне пожвавлення у рядах непарламентських партій: політична кон`юнктура і розчарування виборців в акторах вітчизняного політичного театру може посприяти виходу на сцену нових і декількох забутих старих виконавців. Сьогодні зрозуміло, що незалежно від того, чи зможе Верховна Рада внести зміни до виборчого законодавства, привівши його у відповідність з реаліями 2008 року, вибори відбудуться – критична маса охочих взяти в них участь є.

У результаті нас чекають не менше двох місяців не виборчої, а, скоріше, вбивчої кампанії, в ході якої претенденти на подолання 3-процентного бар`єру методично принижуватимуть і дискредитуватимуть конкурентів, вивалюватимуть на голови виборців компромат в промислових обсягах, своєю боротьбою за владу ще більше дискредитуючи її ключові інститути. Коректування виборчих програм буде мінімальним, але популізм приймуть на озброєння всі учасники виборчого процесу. Дострокові вибори вже традиційно перетворюються на лотерею, у якій тих, хто програв, буде куди більше, ніж переможців.

Євген Магда