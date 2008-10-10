Міну вагою 460 кг знищили у відкритому морі в Севастополі
12:05, 10 жовтня 2008Крым
0 0
Боєприпас було знайдено ще влітку
У Севастополі, у відкритому морі за Костянтинівським равеліном, біля мису Товстий, на відстані 200 метрів від берега, на глибині 5 метрів, водолазно-піротехнічною групою МНС була знищена російська морська якірна міна зразка 1909 року вагою 460 кілограмів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, боєприпас було знайдено ще влітку за 50 метрів від берега.
Рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ліквідація боєприпасу була відкладена на жовтень.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter