Міну вагою 460 кг знищили у відкритому морі в Севастополі

У Севастополі, у відкритому морі за Костянтинівським равеліном, біля мису Товстий, на відстані 200 метрів від берега, на глибині 5 метрів, водолазно-піротехнічною групою МНС була знищена російська морська якірна міна зразка 1909 року вагою 460 кілограмів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, боєприпас було знайдено ще влітку за 50 метрів від берега.

Рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ліквідація боєприпасу була відкладена на жовтень.