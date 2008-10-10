Мітинг з нагоди річниці створення Української повстанської армії планується в Криму

Національно-патріотичні сили мають намір 14 жовтня в Сімферополі провести молебень і мітинг з нагоди 66-ї річниці створення Української повстанської армії (УПА) і християнського свята Покрови Пресвятої Богородиці.

Про це кореспонденту УНІАН у телефонній розмові повідомив лідер Кримської організації Конгресу українських націоналістів (КУН) Василь ОВЧАРУК.

«Буде проведено службу в храмі Святих Рівноапостольних князя Володимира і Ольги (Української православної церкви Київського патріархату - УНІАН), і, якщо сатанинські сили знову (нас) не блокуватимуть, то ми підемо до пам`ятника Шевченка, покладемо квіти, проведемо мітинг», - сказав В.ОВЧАРУК.

Він також повідомив, що ніякого маршу в Сімферополі, як про це повідомляли деякі ЗМІ, не планується. «Ніякого маршу не буде. Ми спокійно підійдемо до пам`ятника Шевченка, розгорнемо і козацькі, і партійні, і державні прапори, проведемо мітинг», - сказав керівник Кримської організації КУН.

В.ОВЧАРУК також повідомив, що вже підготовлено «Звернення до українського народу», яке планується оголосити під час запланованого заходу.

Взяти участь в акції КУН запрошені представники Народного руху України, Української народної партії, УРП «Собор» і деяких інших політсил.

За словами В.ОВЧАРУКА, КУН вже подав заявку до міської ради Сімферополя на проведення акції 14 жовтня.

Ліві сили Криму традиційно виступають проти акцій націонал-патріотів. «Ми завжди говорили, що націоналістам місця в Сімферополі не буде. Ось все, що я поки що можу сказати», - заявив УНІАН другий секретар Кримського республіканського комітету Компартії України Юрій АКСЮТІН.

При цьому комуністи поки що відмовляються говорити про свої плани на 14 жовтня. «Так я вам і сказав (про те, що планується – УНІАН)! Не випитуйте!» - пожартував представник Компартії.

Нагадаємо, в минулому році ПСПУ, КПУ, партія «Російський блок» та інші проросійські сили намагалися зірвати в Сімферополі акцію правих сил з нагоди річниці створення УПА. Періодично виникали сутички. Серйозно ніхто не постраждав.