У Севастополі знешкоджено понад 800 боєприпасів часів ІІ Світової війни

У Севастополі на спецполігоні для знешкодження вибухонебезпечних предметів піротехніки МНС знищили 34 артилерійських снаряди, 141 мінометну міну, 35 гранат та інші боєприпаси часів ІІ Світової війни загальною кількістю 810 одиниць.

Як повідомили УНІАН у відділенні пропаганди і зв`язків із громадськістю при ГУ МНС в Севастополі, всі вибухонебезпечні предмети були знайдені саперами на другому кордоні Мекензієвого лісництва при плановому «розмінуванні» цієї території в рамках «Програми знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів Другої світової війни у районі міст Севастополя та Керчі».