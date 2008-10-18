У Криму перекинувся легковик з росіянами: одна людина загинула

У Криму, на 362-му кілометрі автодороги Херсон-Джанкой-Феодосія-Керч, перекинувся легковик з громадянами Росії: одна людина загинула, троє травмовано.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, водій автомобіля ВАЗ під час виконання маневру, не впоравшись з керуванням, вивів авто за межі проїжджої частин, в результаті чого легковик перекинувся.

Один з пасажирів автівки від отриманих травм загинув на місці ДТП, а водій та ще двоє пасажирів отримали тілесні ушкодження.