Націоналісти просять посилити СБУ в Криму фахівцями-патріотами

Конгрес Українських Націоналістів (КУН) звернувся до в.о. голови Служби Безпеки України Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА з проханням вжити заходів щодо "активізації дій антиукраїнських, проросійських сил Криму" та посилити відділення СБУ в автономії "патріотичними фахівцями".

"Націоналісти зазначають, що спецслужби Кремля вміло використовують недостатню увагу керівництва країни до ситуації в Криму", - йдеться у повідомленні прес-служби КУН. "Граючи" на проросійських настроях певних верств населення півострова, фінансуючи кримські відділення лівих партій, створюючи громадські структури та комерційні фірми, вони (спецслужби Кремля) пропагують ідею відокремлення Криму від України", - йдеться у листі до СБУ.

"Створюються та фінансуються приватні охоронні структури, так звані козацькі формування, що готують бойовиків, дії яких на собі відчувають члени Конгресу під час проведення масових заходів державницького спрямування", - зазначають у КУН.