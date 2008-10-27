Парламент Криму переклав боротьбу з Нацрадою на плечі кабельників

Парламент Криму має намір звернутися до Конституційного Суду щодо конституційності згадки Європейської конвенції про трансграничне телебачення, яка не ратифікована Україною, в законі України "Про телебачення і радіомовлення".

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Постійної комісії парламенту автономії мандатної, з депутатської етики, організації роботи Верховної Ради і засобів масової інформації Григорій ІОФФЕ заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі, коментуючи рішення Національної ради України з телебачення і радіомовлення про заборону на ретрансляцію деяких іноземних телепрограм.

«Ми маємо намір звернутися до Конституційного Суду з тим, щоб він провів експертизу чи конституційним є згадування в українському законі („Про телебачення і радіомовлення” - УНІАН) Європейської конвенції про трансграничне телебачення, котра не є суб`єктом українського законодавства і не ратифікована в Україні», - сказав Г.ІОФФЕ.

За його словами, у кримського парламенту «немає правових підстав» звертатися до судів стосовно самої Нацради, зазначивши, що до адміністративних судів можуть звертатися самі оператори кабельних мереж.

Разом з тим, кримський тележурналіст, депутат парламенту автономії Лариса КОПАЄНКО запропонувала діяти радикальніше. «Я закликаю всіх до радикальніших дій. Операторів закликаю судитися. Треба робити все радикально, грунтовно, поступально, не зупиняючись, - сказала Л.КОПАЄНКО. - Нам треба судитися, мітингувати, протестувати, але мовчати – вже досить».

Зі свого боку президент Асоціації працівників телеінформаційних мереж Криму Павло ЯКОВЛЄВ заявив, що Нацрада «відбирає в нас російські канали», назвавши рішення цього органу політичним. П.ЯКОВЛЄВ також зазначив: у ситуації, що склалася, кабельні оператори України повинні діяти «єдиним фронтом». «Я, як президент асоціації, маю намір і буду цим займатися (звертатися до судів – УНІАН), але я хочу поставити ширше (проблему – УНІАН) – в рамках України. Винести на рівень української асоціації і йти єдиним фронтом», - заявив президент Асоціації працівників телеінформаційних мереж Криму, котра об`єднує 15 кабельних організацій.

Разом з тим, голова Комітету з моніторингу свободи преси в Криму Володимир ПРИТУЛА в коментарі журналістам назвав конфлікт комерційним, зазначивши, що за рішенням Нацради насамперед, «стоять інтереси українських ефірних телеканалів». «Цей конфлікт – насамперед комерційний конфлікт. Зараз російські чи будь-які іноземні телеканали працюють (у Україні - УНІАН) у рамках неконкурентного поля, тому бізнес-інтереси великих українських телеканалів, звісно, ущемляються», - сказав експерт.

«У цій ситуації я бачу, що українські журналісти від припинення трансляції іноземних каналів виграють, інша річ – чи виграє український глядач і український громадянин. Це, звісно, питання», - зазначив керівник Комітету з моніторингу свободи преси в Криму.

Як повідомляв УНІАН, Нацрада з телерадіомовлення своїм рішенням від 1 жовтня 2008 року зобов`язала кабельних операторів припинити ретрансляцію неадаптованих до законодавства України програм.

Перший заступник голови Нацради Ігор КУРУС заявив, що дії Нацради стосуються всіх телеканалів (а не тільки російських), які транслюють свої програми не з країн Європейського Союзу, і при цьому не ратифікували Європейську конвенцію про трансграничне мовлення. І.КУРУС зазначив: Нацрада наполягає на тому, щоб їх програми були приведенні у відповідність із стандартами Європейської конвенції, а також з вимогами українського законодавства, зокрема, законів України «Про телебачення і радіомовлення», «Про суспільну мораль», «Про рекламу».