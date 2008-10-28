У Криму відбулися заходи з нагоди визволення України від нацистів

У Сімферополі (Крим) сьогодні з нагоди 64-ї річниці визволення України від німецьких загарбників відбулося покладання вінків і квітів до Могили Невідомого солдата.

У заходах взяли участь представники Ради міністрів і Верховної Ради Криму, влади Сімферополя, громадськості міста.

Крім того, свій захід провели представники Комуністичної партії України. Комуністи доставили до Вічного вогню копію Прапора Перемоги, встановленого 9 травня 1945 року над Рейхстагом, та поклали квіти до Могили Невідомого солдата.

Останній тиждень учбової чверті у ряді шкіл Криму був присвячений темі «Ми не дозволимо знов відродити фашизм», повідомляє прес-служба Кримського республіканського комітету КПУ.