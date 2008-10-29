УНП за відродження справжнього українського кримського козацтва

Голова Кримської організації Української народної партії Олег ФОМУШКІН виступає за відродження "справжнього українського кримського козацтва".

О.ФОМУШКІН вважає, що заплановане відкриття на базі школи №60 у Севастополі "Українського козачого ліцею" - це перший крок до відродження справжнього козацтва.

"Оскільки діти Севастополя зможуть дізнатися всю правду про українське козацтво", - наголосив лідер Кримської організації УНП, повідомляє прес-служба партії.

На думку О.ФОМУШКІНА, "сьогодні з боку проросійських шовіністичних організацій Криму відбувається справжня рейдерська атака на українське козацтво". "Вони намагаються утвердити стереотип козака з російським триколором у руках та транспарантом "Росія-Царь-Отечество", - каже політик.

"Цей стереотип треба негайно змінювати, розгорнувши широку інформаційну кампанію", - наголошує О.ФОМУШКІН.

Він переконаний, що президентська програма "Відродження українського козацтва" має охопити не лише початкову, середню та вищу освіту. "Вона (програма) має відродити українські козацькі формування, які будуть справжніми нащадками Сагайдачного та Хмельницького", - каже голова Кримської організації УНП.