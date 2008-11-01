Надії зробити з українського народу «русскоязычное население» марні?

Підміна конструктивного і предметного діалогу з практичних питань адаптації російських телеканалів політичними заявами лише гальмує вирішення проблеми.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі прес-служби Міністерства закордонних справ України щодо припинення трансляції окремих російських каналів на території нашої держави.

Як підкреслюють у прес-службі, незважаючи на неодноразові роз‘яснення причин припинення трансляції на території України декількох іноземних телеканалів, які не адаптовані до українського законодавства, МЗС РФ продовжує штучно нагнітати напруження навколо даного питання. “При цьому свідомо перекручуються факти та дезінформується громадськість. Абсолютно легітимні і загальноприйняті у всьому цивілізованому світі вимоги української влади привести мовлення телеканалів у відповідність до норм національного законодавства підміняються політичними спекуляціями”, - наголошується в коментарі і при цьому зазначається, що “серед порушень, які необхідно усунути – питання, далекі від політики”. Зокрема, йдеться про унормування реклами тютюнових і алкогольних виробів, порушення авторських прав, трансляція сюжетів, що йдуть всупереч нормам Закону України „Про суспільну мораль” тощо.

“А сподівання, що з українського народу зроблять „русскоязычное население” є марними”, - зауважує прес-служба Міністерства закордонних справ України.