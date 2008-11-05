Конфлікт на Кавказі використали для введення кораблів НАТО в Чорне море.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це заявив Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ, виступаючи сьогодні зі щорічним посланням до Федеральних зборів.

«Конфлікт на Кавказі було використано як привід для введення в Чорне море військових кораблів НАТО, а потім і для прискореного нав`язування Європі американських протиракетних систем», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

За його словами, внаслідок «провокації» грузинського керівництва різко зросла напруга на Кавказі.

«Локальна авантюра тбіліського режиму обернулася зростанням напруженості далеко за межами реґіону – у всій Європі, у всьому світі», - наголосив Д.МЕДВЕДЄВ.

На його думку, унаслідок війни на Кавказі дестабілізувалися основи глобального порядку.

Як повідомляв УНІАН, у серпні в акваторію Чорного моря входили кораблі НАТО, які доставляли гуманітарну допомогу Грузії.

У російському Генштабі тоді заявили, що присутність кораблів НАТО загострює ситуацію в акваторії Чорного моря.