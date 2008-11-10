Північному Криму потрібна українська гімназія, вважають у Луценка

Кримська організація "Народної Самооборони" вважає, що Північному Криму вкрай потрібна велика українська школа-гімназія.

Про це йдеться в коментарі, який розміщений сьогодні на офіційному сайті "Народної Самооборони" (лідер Громадянського руху "Народна самооборона" - Юрій ЛУЦЕНКО).

"У північному регіоні Криму дотепер немає великої української школи-гімназії. Саме із цієї причини в 2005 році Красноперекопська міська рада виступила з ініціативою розширити мережу установ з викладанням українською мовою в дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів міста. Міська рада Красноперекопська внесла пропозицією в Раду міністрів Криму про будівництво в місті загальноосвітнього навчального закладу з українською мовою навчання на базі недобудованого будинку дитячої поліклініки в центрі міста. Дана пропозиція знайшла підтримку з боку Міністерства освіти й науки АР Крим, однак коштів на будівництво виділено не було", - йдеться в повідомленні.

За даними НС, цього року влада Красноперекопська звернулася з листом до голови Верховної Ради Криму Анатолія ГРИЦЕНКА із проханням переглянути питання про приватизацію недобудованого будинку дитячої поліклініки, щоб використати даний об`єкт під будівництво школи з державною мовою навчання в 2009 році. "Офіційної реакції від глави кримського парламенту поки не надходило", - кажуть в НС.

Кримська "Народна самооборона" привертає увагу держслужбовців до цього "вкрай важливого питання", що "має бути порушено і вирішено в найближчий час". "Відкриття школи в Красноперекопську дозволить створити в північному регіоні Криму навчальний заклад з українською мовою навчання, використанням сучасних технологій у навчанні, що дасть нові робочі місця для педагогів Криму й 300 місць для навчання школярів", - вважають у НС.