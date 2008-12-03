У Севастополі цього року створено 10 тис. робочих місць, ліквідовано - 6 тис.

У Севастополі цього року через служби зайнятості працевлаштовано 39 інвалідів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам директор Севастопольського міського центру зайнятості Олександр КЛИМОВ.

За його інформацією, стільки ж людей з обмеженими можливостями перебувають на обліку в центрі зайнятості. А згідно з наданої в базу даних інформації щодо 59 підприємств міста, на сьогодні в Севастополі є 187 вакансій для інвалідів.

Водночас, як сказав О.КЛИМОВ, не «всі інваліди безпосередньо працевлаштовуються; є ті, хто отримує одноразову допомогу і відкриває свою справу».

За його інформацією, загалом у Севастополі з початку року створено 9 тисяч 819 робочих місць, тоді як ліквідовано 5 тисяч 804 робочих місця. Тільки за листопад створено близько 700 нових робочих місць.

Як повідомили в управлінні праці та соціального захисту населення міськдержадміністрації, зараз у Севастополі живе більше 18 тисяч інвалідів, зокрема більше тисячі - діти-інваліди (населення міста - 378 тисяч осіб).