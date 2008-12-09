У Криму вантажівка збила на смерть велосипедиста і зникла з місця ДТП

У Криму на трасі Херсон – Джанкой – Феодосія – Керч невстановлена вантажівка (ймовірно, DAF 95) збила на смерть велосипедиста і зникла з місця дорожньо-транспортної пригоди. Як повідомляє прес-служба Державтоінспекції Криму, аварія сталася напередодні ввечері. Велосипедист - житель джанкойського сіла Калинівка, 1949 року народження - рухався попереду вантажівки в попутному напрямі. В результаті ДТП чоловік отримав несумісні з життям травми.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter