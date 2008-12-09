У Криму вантажівка збила на смерть велосипедиста і зникла з місця ДТП

10:06, 09 грудня 2008
Крым
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У Криму на трасі Херсон – Джанкой – Феодосія – Керч невстановлена вантажівка (ймовірно, DAF 95) збила на смерть велосипедиста і зникла з місця дорожньо-транспортної пригоди.

Як повідомляє прес-служба Державтоінспекції Криму, аварія сталася напередодні ввечері. 

Велосипедист - житель джанкойського сіла Калинівка, 1949 року народження - рухався попереду вантажівки в попутному напрямі.

В результаті ДТП чоловік отримав несумісні з життям травми.

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