У Криму вантажівка збила на смерть велосипедиста і зникла з місця ДТП
10:06, 09 грудня 2008Крым
0 0
У Криму на трасі Херсон – Джанкой – Феодосія – Керч невстановлена вантажівка (ймовірно, DAF 95) збила на смерть велосипедиста і зникла з місця дорожньо-транспортної пригоди.
Як повідомляє прес-служба Державтоінспекції Криму, аварія сталася напередодні ввечері.
Велосипедист - житель джанкойського сіла Калинівка, 1949 року народження - рухався попереду вантажівки в попутному напрямі.
В результаті ДТП чоловік отримав несумісні з життям травми.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter