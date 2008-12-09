Президент України: Крим - найскладніший регіон на політичній карті держави
Віктор Ющенко про Росію, подвійне громадянство, ініціативу Держдуми, місцеву владу, накопичені проблеми та кримських татар...
Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає Крим найскладнішим регіоном на політичній карті України.
"І головне завдання влади в цій ситуації - не дати окремим політичним силам спровокувати виникнення неконтрольованої ситуації в регіоні", - заявив глава української держави в інтерв`ю Lietuvos zinios ("Литовські відомості").
Президент при цьому зазначив, що у Криму не повториться ситуація, подібна Південній Осетії. "Хоча, безумовно, проблема з паспортами існує, і подібна практика неприйнятна у відносинах стратегічних партнерів, якими є Україна і Росія. Це порушення норм міжнародного права і демонстрація неповаги до іншої суверенної держави, на території якої (як зазначено у статті 4 Конституції України) заборонене подвійне громадянство. Тому одним із першочергових завдань для України сьогодні є створення законодавчих рамок, які не допустять зловживань при отриманні українського громадянства, а також чітке визначення обставин, наслідком яких стане автоматична втрата українського громадянства. Ми здатні вирішити цю проблему і почнемо з упорядкування власного законодавства", - заявив В.ЮЩЕНКО.
На його думку, керівництво Росії "також розуміє складність і неоднозначність ситуації з видачею російських паспортів громадянам України".
"Недавня ініціатива Державної думи про заснування так званної "карти росіянина" виглядає не інакше, ніж пошук більш легітимного механізму утримання в сфері впливу Росії громадян України. Тоді постає резонне питання: якщо Росія дійсно хоче надати деякі додаткові права громадянам України, то чому це робиться вибірково?", - додав Президент України.
Він також прокоментував ситуацію з кримськими татарами на півострові. "Умови для їх повернення у Крим були створені на зорі незалежності України. З кожним роком кримські татари дедалі більше інтегруються в українське суспільство. Я вважаю, що в Криму сьогодні немає проблем, які неможливо було б вирішити спільними зусиллями всіх проживаючих там етносів", - заявив В.ЮЩЕНКО.
Президент вважає: складність у тім, що місцева влада в Криму "не завжди палко бажає вирішувати накопичені проблеми, тим більше відкрито і відповідно до чинного законодавства України". "І тому сама нерідко виступає в ролі одного з факторів дестабілізації на півострові", - сказав глава української держави.