Президент України: Крим - найскладніший регіон на політичній карті держави

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає Крим найскладнішим регіоном на політичній карті України.

"І головне завдання влади в цій ситуації - не дати окремим політичним силам спровокувати виникнення неконтрольованої ситуації в регіоні", - заявив глава української держави в інтерв`ю Lietuvos zinios ("Литовські відомості").

Президент при цьому зазначив, що у Криму не повториться ситуація, подібна Південній Осетії. "Хоча, безумовно, проблема з паспортами існує, і подібна практика неприйнятна у відносинах стратегічних партнерів, якими є Україна і Росія. Це порушення норм міжнародного права і демонстрація неповаги до іншої суверенної держави, на території якої (як зазначено у статті 4 Конституції України) заборонене подвійне громадянство. Тому одним із першочергових завдань для України сьогодні є створення законодавчих рамок, які не допустять зловживань при отриманні українського громадянства, а також чітке визначення обставин, наслідком яких стане автоматична втрата українського громадянства. Ми здатні вирішити цю проблему і почнемо з упорядкування власного законодавства", - заявив В.ЮЩЕНКО.

На його думку, керівництво Росії "також розуміє складність і неоднозначність ситуації з видачею російських паспортів громадянам України".

"Недавня ініціатива Державної думи про заснування так званної "карти росіянина" виглядає не інакше, ніж пошук більш легітимного механізму утримання в сфері впливу Росії громадян України. Тоді постає резонне питання: якщо Росія дійсно хоче надати деякі додаткові права громадянам України, то чому це робиться вибірково?", - додав Президент України.

Він також прокоментував ситуацію з кримськими татарами на півострові. "Умови для їх повернення у Крим були створені на зорі незалежності України. З кожним роком кримські татари дедалі більше інтегруються в українське суспільство. Я вважаю, що в Криму сьогодні немає проблем, які неможливо було б вирішити спільними зусиллями всіх проживаючих там етносів", - заявив В.ЮЩЕНКО.

Президент вважає: складність у тім, що місцева влада в Криму "не завжди палко бажає вирішувати накопичені проблеми, тим більше відкрито і відповідно до чинного законодавства України". "І тому сама нерідко виступає в ролі одного з факторів дестабілізації на півострові", - сказав глава української держави.