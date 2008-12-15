У Криму знову спалили опудало міністра освіти України

У Сімферополі активісти партії «Російський блок» і Російської громади Криму провели акцію на знак протесту проти українізації вищих навчальних закладів.

Як передає кореспондент УНІАН, понад півсотні осіб прийшли до Представництва Президента України в Криму на акцію «Даєш вищу освіту російською мовою» з транспарантами: «За російську мову! За російську єдність!», «Захистимо російську мову!», «Руки геть від російської мови!» тощо. Мітинг-пікет відбувався під прапорами Росії, «Російського блоку» і Російської громади Криму. Пікетники періодично скандували «Російську мову!».

За даними організаторів мітингу, Міністерство освіти та науки України підготувало проект про внесення змін до Закону України про вищу освіту, який скасовує використовування у вишах будь-яких мов, окрім української. Голова постійної комісії Верховної Ради Криму з науки та освіти, депутат кримського парламенту (від Блоку «За Януковича!») Анатолій ЖИЛІН заявив на мітингу, що міністр освіти Іван ВАКАРЧУК ставить перед собою мету – знищити освіту російською мовою. «У всіх сферах, і не тільки у вищій освіті, а й у середній загальній освіті, аж до дитячого садка», - сказав депутат.

Учасники мітингу закликали Кабінет Міністрів України відправити І.ВАКАРЧУКА у відставку, крім того, вони зажадали від влади країни припинити порушення статті 10 Конституції України, яка гарантує вільний розвиток і використання мов національних меншин.

Акція закінчилася спалюванням опудала І.ВАКАРЧУКА. Пікетники нагадали, що в Криму «міністра-русофоба» спалюють уже втретє.