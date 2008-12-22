У Криму п`яний загримів до лікарні після «зустрічі» з штирем у паркані
10:35, 22 грудня 2008Крым
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Стан здоров’я – середньої тяжкості
У Ленінському районі Криму з проникаючим пораненням грудної клітини шпиталізовано 27-річного чоловіка.
Як повідомляє сьогодні прес-служба кримського управління МНС, нещасний випадок стався в неділю ввечері в смт Багерово.
П`яний чоловік ліз через паркан та наткнувся на металевий штир огорожі.
Чоловік госпіталізований з діагнозом: проникаюче поранення грудної клітини зліва. Стан здоров’я постраждалого – середньої тяжкості.
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