У Криму п`яний загримів до лікарні після «зустрічі» з штирем у паркані

Стан здоров’я – середньої тяжкості

У Ленінському районі Криму з проникаючим пораненням грудної клітини шпиталізовано 27-річного чоловіка. Як повідомляє сьогодні прес-служба кримського управління МНС, нещасний випадок стався в неділю ввечері в смт Багерово. П`яний чоловік ліз через паркан та наткнувся на металевий штир огорожі. Чоловік госпіталізований з діагнозом: проникаюче поранення грудної клітини зліва. Стан здоров’я постраждалого – середньої тяжкості.

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