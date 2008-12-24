У Криму порушили справу за фактом вилову червонокнижного краба

Сімферопольською міжрайонною природоохоронною прокуратурою порушено кримінальну справу за фактом незаконного вилову "червонокнижного" трав`яного краба.

В Червону книгу у зв`язку із загрозою зникнення занесено чотири види морських крабів, які мешкають у Чорному морі. Любительський лов "червонокнижних" крабів заборонено.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, в ході проведення рибоохоронним заходів в рибстані «Скелясте» Чорноморського району автономії виявлено браконьєрські сітки з крабами. У сітки потрапили 103 краби.

Дії браконьєрів кваліфіковані за ч.1 ст.249 Кримінального кодексу України — незаконне зайняття рибним промислом, яке заподіяло істотну шкоду державі.