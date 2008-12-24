Міліція Севастополя за півгодину розкрила збройний напад на магазин

Співробітники севастопольської міліції за гарячим слідом розкрили збройний розбійний напад на магазин.

Як повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю УМВС України в Севастополі, напередодні увечері до чергової частини Гагарінського райвідділу міліції зателефонував приватний підприємець і повідомив, що кілька хвилин тому на його магазин «Теремок» було здійснено розбійний напад. На місце події виїхала слідчий-оперативна група, керівництво райвідділу, кінолог. Начальник УМВС генерал-майор міліції Валерій ПЕТУХОВ особисто зайнявся опитуванням постраждалої продавщиці.

Продавець розповіла, що близько 19-ї год. до магазину зайшов, спираючись на милицю, молодий чоловік, і відразу ж дістав з-під светра пістолет і, нецензурно лаючись, зажадав покласти виручку в пакет і віддати йому. Перелякана жінка підкорилася і віддала йому всю денну виручку. Перед тим, як вийти з магазина, зловмисник пригрозив жінці, щоб вона міліцію не викликала, а закрила очі і рахувала до п`ятдесяти. Як тільки зловмисник залишив магазин, продавець одразу зателефонувала господареві магазина, а той миттєво викликав співробітників міліції.

Вже через 15 хвилин після пограбування співробітники міліції одержали інформацію про те, що в районі Московського ринку нарядом Внутрішніх військ МВС було затримано молодика, за прикметами схожого на зловмисника.

Користуючись темрявою, він намагався непомітно викинути пістолет в урну і втекти, проте це йому не вдалося. Через 10 хвилин співробітники міліції встановили особу зловмисника. Це був 26-річний севастополець, раніше неодноразово судимий за грабежі та розбої. Стосовно нього порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій).

Слідство встановлює, звідки зловмисник узяв пістолет для стрільби гумовими кулями.