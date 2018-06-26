Євпаторійський вибух (фоторепортаж)

Вибух у п`ятиповерховому будинку №67 по вулиці Некрасова в Євпаторії стався 24 грудня о 21.45. Два під`їзди були вщент зруйновані, загинули 27 осіб. 21 людину МНСникам вдалося врятувати.

Ця аварія вкотре висвітила проблеми житлово-комунального господарства. Українці вже не можуть безпечно почуватися у власних домівках, адже останні іноді нагадують порохову бочку, і не без вини ЖЕКів. Після вибуху в Євпаторії уряд видав розпорядження перевірити по всій країні підвальні і цокольні приміщення житлових будинків на наявність в них небезпечного виробництва або на зберігання небезпечних речовин

Трагедія в Євпаторії бодай на якійсь час об’єднала ворогуючих Президента і прем’єра: 25 грудня вони практично одночасно прибули до Євпаторії. Голова держави, на диво пресі, позитивно оцінив саме роботу уряду.

Відкритий рахунок для постраждалих від вибуху в Євпаторії

Виконавчий комітет Євпаторійської міської ради повідомив про відкриття розрахункового рахунку для надання матеріальної допомоги постраждалим від руйнування житлового будинку в Євпаторії на вул. Некрасова, 67.

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