80-річний чоловік розбився, випавши з п`ятого поверху будинку в Криму
09:30, 14 січня 2009Крым
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Розслідуванням займається міліція Ялти
У Криму чоловік похилого віку розбився на смерть, випавши з вікна квартири на п`ятому поверсі будинку.
Як повідомили у прес-службі Головного управління МНС у Криму, інформація про нещасний випадок, який стався в ялтинському смт Гаспра, надійшла до рятувальників 13 січня.
«З вікна квартири на 5 поверсі випав чоловік 1928 року народження. Від отриманих травм він помер на місці», - сказано в повідомленні.
Розслідуванням події займається міліція Ялти.
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