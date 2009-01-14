80-річний чоловік розбився, випавши з п`ятого поверху будинку в Криму

У Криму чоловік похилого віку розбився на смерть, випавши з вікна квартири на п`ятому поверсі будинку.

Як повідомили у прес-службі Головного управління МНС у Криму, інформація про нещасний випадок, який стався в ялтинському смт Гаспра, надійшла до рятувальників 13 січня.

«З вікна квартири на 5 поверсі випав чоловік 1928 року народження. Від отриманих травм він помер на місці», - сказано в повідомленні.

Розслідуванням події займається міліція Ялти.