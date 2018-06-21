У Ялті народилася дитина-богатир

Дівчинка з богатирською вагою з`явилася на світ 12 січня в пологовому будинку Ялти. Вага новонародженої – 5 кг 550 г, ріст – 59 см, а окружність голови – 39 см.

Немовля народилося у 38-річної Галини Бондарчук. У сім`ї Бондарчуків це вже четверта дитина. Дівчинку назвали Анісія, оскільки вона з`явилася на світ в день святої Анісії.

– Сім`я Бондарчуків живе в Алупці. Галина – домогосподарка, а її чоловік працює охоронцем у санаторії. Анісія – четверта дитина в сім`ї, – розповідає прес-секретар мера Ялти Тетяна Агаркова.

Зараз і мама, і дитина добре себе почувають.

– Пологи пройшли нормально. Дитина відразу «пішла» в палату до мами. Мама відразу її годувати почала. У палаті з нею, звичайно, сестричка залишалася, допомагала, – говорить Олена, працівник ялтинського пологового будинку.

Анісія – 30-а дитина в ялтинському пологовому будинку з початку 2009 року. Народження такої крупної дитини стало приємним сюрпризом як для сім`ї Бондарчуків, так і для медиків (хоча старший син Галини, коли з`явився на світ,

також був немаленький – понад 5 кг). Середньостатистичною вагою у новонароджених вважається 3-3,5 кг.

– Ця вага (5 кг 550 г) – не дуже відповідає варіанту норми. Такий малюк підлягає особливому спостереженню, так само, як і малюк з маленькою вагою – менш, ніж 2,5 кг, – коментує один з кримських неонатологів.

Лікарь каже: має сенс поглянути у дівчинки загальний аналіз крові, постежити за її психомоторним розвитком. Окрім того, можна постежити і за мамою – для визначення особливостей вуглеводного обміну. Ялтинські медики парирують – дівчинка здорова.

Акушери-гінекологи відзначають збільшення кількості новонароджених з вагою від 3 до 4 кілограмів. Щоправда, поява на світ малюків з вагою більше 5 кг – рідке явище в Криму.

– Вага від трьох кілограмів до чотирьох – ось ця рубрика йде з деякою тенденцією до зростання... Зараз акушер-гінеколог орієнтується на артеріальний тиск, на наявність набряків, наявність білка в сечі, і якщо критерії, які характеризують здоров`я жінки, укладаються в рамки фізіологічної течії, то питання, якою буде вага дитини, не є приводом для рекомендацій змінити формулу живлення, коли жінка хоче їсти, – каже неонатолог.

Довідка: абсолютний рекорд у вазі новонародженого належить Італії. Саме там у 1955 році з`явилася найбільша в сучасній історії дитина - вагою 10 кг 200 г.