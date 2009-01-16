Крим з початку року прийняв на 24% менше відпочивальників

Крим з початку 2009 року і станом на сьогоднішній день прийняв 46,8 тис. чоловік, що на 23,7% нижче за рівень аналогічного періоду 2008 року (61,3 тис. чоловік).

Про це говориться в оперативних даних Міністерства курортів і туризму Криму, які має в своєму розпорядженні УНІАН.

Кількість тих, хто відпочив, розраховано за методикою Національної академії природоохоронного і курортного будівництва.

За даними виконкомів і районних державних адміністрацій курортних регіонів, з початку цього року в санаторно-курортних установах і туристських підприємствах автономії відпочили 15,1 тис. чоловік, що на 31,1% менше, ніж за той самий період минулого року (21,9 тис. чоловік).

Станом на 16 січня в Кримській автономії працює 91 санаторно-курортне і туристське підприємство, вони заповнені на 20,3%. У 2008 році в цей час в Криму працювало на 7 курортних установ більше, коефіцієнт заповнюваності становив 27%.