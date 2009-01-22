Начальник інспекції з карантину рослин Севастополя погорів на хабарі

Під час отримання хабара затримано начальника Державної інспекції з карантину рослин у Севастополі.

За інформацією прес-служби прокуратури Севастополя, під час прокурорської перевірки було встановлено, що в період з 25 січня 2008 року до 16 січня 2009 року начальник інспекції з карантину рослин у Севастополі отримав від мешканки міста 900 доларів. Це був хабар за видачу висновку фітосанітарної експертизи зразків мандаринів, акту фітосанітарного контролю імпортних і транзитних підкарантинних матеріалів і об`єктів, транспортних засобів, а також відбору зразків для фітосанітарної експертизи.

16 січня начальник Держінспекції за 100 доларів прискорив терміновість видачу позитивного висновку фітосанітарної експертизи зразків мандаринів. Під час отримання валюти урядовця затримали правоохоронці.

За цим фактом прокуратура Севастополя здійснює досудове слідство за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (повторне отримання хабара посадовцем, який займає відповідальне становище), за що передбачене покарання від 3 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до 3 років.