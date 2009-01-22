Бандера заслуговує звання Героя України, вважає радник голови СБУ

Лідер Організації українських націоналістів Степан Бандера заслуговує звання Героя України за видатний внесок в організацію національно-визвольної боротьби за свободу і державну незалежність України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив на зустрічі з журналістами багаторічний дослідник документального архіву Служби безпеки України, радник голови СБУ Володимир В`ЯТРОВИЧ.

Будучи визнаним лідером національно-визвольного руху, вважає радник голови СБУ, «Бандера вніс не менший особистий внесок в історію України і становлення її як незалежної держави, ніж генерал Української повстанської армії Роман Шухевич, який уже удостоєний цього звання за заслуги перед Батьківщиною».

Утім, як зазначив В.ВЯТРОВИЧ, не в його «компетенції визначати ступінь заслуг історичних осіб перед Україною для представлення їх до тих чи інших нагород». «СБУ тільки надає справжні архівні документи, які має в своєму розпорядженні, на запит керівників держави», - підкреслив дослідник.

Як повідомлялося, 12 жовтня 2007 року Указом Президента України Віктора ЮЩЕНКА Роману Шухевичу було присвоєне звання «Героя України» за видатний особистий внесок у національно-визвольну боротьбу за свободу і незалежність України і у зв`язку зі 100-річчям з дня народження і 65-річчям створення Української повстанської армії.

С.БАНДЕРА був визнаним лідером українського національно-визвольного руху в 1930-50-ті роки, керівник Організації українських націоналістів.