У Криму мачусі інкриміновано замах на вбивство малолітнього пасинка

Жінці, яка вирішила задушити семирічного пасинка через неслухняність, прокуратурою Ялти інкриміновано замах на вбивство малолітньої дитини.

"Мачуха, виявивши, що хлопчик не виконав її розпорядження і не ліг спати, вирішила задушити дитину. Коли хлопчик перестав подавати ознаки життя, жінка перевернула речі в будинку, щоб слідство повірило у версію про пограбування, в ході якого невідомі вбили хлопчика", - йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Криму.

Медикам вдалося врятувати дитину, а міліція порушила кримінальну справу за ч.1 ст.127 Кримінального кодексу України – катування.

Здійснюючи нагляд за діяльністю міліції, прокуратура вивчила обставини події та знайшла в діях мачухи ознаки складу злочину, передбаченого ч.2 ст.15, п.2 ч.2 ст.115 (замах на умисне спричинення смерті малолітній дитині, який не було доведено до кінця з причин, незалежних від волі особи, яка виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця). Цю кримінальну справу об`єднано з кримінальною справою, заведеною міліцією.