МЗС України скаржиться: військові ЧФ Росії все частіше порушують закони

Останнім часом почастішали випадки порушень частинами та військовослужбовцями Чорноморського флоту Російської Федерації двосторонніх угод та законодавства України, повідомив на засіданні прес-клубу українського Міністерства закордонних справ директор Першого територіального департаменту МЗС Леонід ОСАВОЛЮК.

«Ми мусимо констатувати, що останнім часом надзвичайно посилюється динаміка росту грубого і свідомого ігнорування Чорноморським флотом як двосторонніх угод, укладених ще у 1997 році, так і законодавства України», - сказав він.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Л.ОСАВОЛЮКА, це в першу чергу стосується безконтрольного перетину державного кордону силами і засобами Чорноморського флоту, безконтрольного пересування територією України, участі ЧФ РФ у бойових діях та військових конфліктах.

Також, за словами Л.ОСАВОЛЮКА, це стосується порушення військовослужбовцями Чорноморського флоту законодавства України. Він повідомив, що за останні 12 місяців ними було здійснено 521 правопорушення та 16 злочинів, серед яких нанесення тяжкого тілесного ушкодження, зґвалтування, грабіж.

«Ми, звичайно, розуміємо ситуацію, яка пов’язана з правовим нігілізмом окремих військовослужбовців ЧФ РФ, разом з тим ми не можемо зрозуміти і прийняти свідоме порушення і свідоме ігнорування вимог законодавства України й підписаних двосторонніх угод самим керівництвом Чорноморського флоту і Чорноморським флотом в цілому», - сказав Л.ОСАВОЛЮК.

Крім того, він повідомив, що з 1 вересня по 24 січня з 137-ми повідомлень про перетин державного кордону кораблями ЧФ 78 повідомлень надіслані з порушенням законодавства України. За його словами, в 17-ти випадках кораблі ЧФ й екіпажі кораблів Чорноморського флоту свідомо відмовлялись від проходження прикордонного контролю під час перетину державного кордону України. При цьому Л.ОСАВОЛЮК зазначив, що Віденська конвенція про право міжнародних договорів зазначає, що суттєві порушення двостороннього договору одним з його учасників дає підстави для припинення дії цього договору.

При цьому він наголосив, що у двосторонньому українсько-російському договорі чітко записано зобов’язання про те, що під час перебування ЧФ на території України він виконуватиме вимоги законодавства України.