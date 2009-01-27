Вибух в Євпаторії стався через витік газу з балонів - висновок урядової комісії

Урядова комісія з розслідування причин вибуху житлового будинку в Євпаторії завершила свою роботу і передала висновок до Генеральної прокуратури України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

“Всі висновки, підписані експертами, направлені до Генеральної прокуратури. Ми сподіваємося, що найближчим часом буде вжито заходів правового реагування стосовно тих керівників, які допустили таку трагедію, я вважаю, злочин, у результаті якого загинули 27 чоловік", - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, основною причиною вибуху будинку в Євпаторії став витік газу з балонів, що знаходилися в підвальному приміщенні будинку. Віце-прем`єр нагадав, що в результаті розчищання завалів було знайдено 11 балонів, зокрема, 5 із киснем і 6 із газовою сумішшю для проведення зварювальних робіт. За його словами, три з цих балонів не мали української сертифікації, яка дозволяє використовувати цю газову суміш під час зварювальних робіт.

“Є всі підстави для кримінального переслідування тих, хто давав дозвіл на зберігання цих небезпечних речовин у будинку і на використання підвального приміщення житлового будинку для газозварювальних робіт. Я також не хочу, щоб крайнім став сантехнік, повинні відповідати ті, хто ухвалював рішення і ігнорував неодноразові звернення громадян цього будинку", - підкреслив віце-прем`єр.

О.ТУРЧИНОВ розраховує, що притягнення керівників до кримінальної відповідальності стане уроком для всіх інших.

“Я сподіваюся, що по євпаторійській трагедії буде вжито заходів, які багатьом керівникам дозволять, перш ніж ухвалювати рішення або не реагувати на звернення громадян, коли йдеться про їхню безпеку, все ж таки ще раз задуматися і зрозуміти, що за це необхідно відповідати не тільки перед Богом, але й згідно із законом”, - підкреслив О.ТУРЧИНОВ.

Віце-прем`єр також повідомив, що мешканці усіх шести під`їздів зруйнованого будинку одержали нове житло, а також компенсацію за втрачене майно.

“Сьогодні ключі від нової квартири одержала остання сім`я”, - сказав він, нагадавши, що відповідно до рішення уряду на придбання квартир були виділені кошти з резервного фонду.

Як повідомляв УНІАН, вибух у п`ятиповерховому 6-під`їзному будинку №67 по вулиці Некрасова в Євпаторії стався ввечері 24 грудня. Були зруйновані перший і другий під`їзди, постраждав третій під`їзд будинку. В результаті трагедії загинули 27 чоловік. Вдалося врятувати 21 людину.

Відразу після вибуху прокуратура Криму порушила кримінальну справу за ст. 196 Кримінального кодексу України за фактом необережного знищення і пошкодження чужого майна, що призвело до тяжких тілесних ушкоджень і загибелі людей.

28 грудня 2008 року прокуратурою Криму додатково порушено кримінальну справу за ч. 2 ст.367 КК України (службова недбалість, що призвела до тяжких наслідків), яка об`єднана у провадженні з раніше порушеною справою.

За підозрою у здійсненні злочину у порядку ст.115 Кримінально-процесуального кодексу України були затримані директор комунального підприємства "Житловик-1", майстер технічної ділянки і газоелектрозварювальник. У підвальному приміщенні зруйнованих під`їздів будинку знаходилася слюсарна майстерня підприємства "Житловик-1", де зберігалися балони з газом і з сумішшю "МАФ".