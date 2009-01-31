Кабінет міністрів виділив «Артеку» 35 млн. грн. з резервного фонду

Кабінет міністрів України виділив з резервного фонду 35 млн. грн. на забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру «Артек» (Велика Ялта, Крим).

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

«Враховуючи, що інженерна інфраструктура «Артеку» здебільшого знаходиться в аварійному стані - вона багато років не ремонтувалася, адже в попередні роки держава не виділяла на це гроші, - ми вирішили 35 млн. грн. виділити з резервного фонду Кабінету міністрів і забезпечити в 2009 році проведення капітального і поточного ремонтів», - сказала глава уряду.

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