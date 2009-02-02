Податкова вилучила найбільшу з початку року партію спирту в Криму

Нелегальний канал надходження спирту на територію Кримської автономії перекрили співробітники податкової міліції під час операції ”Алкоголь”.

Як повідомили у прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, КамАЗ з пластиковими бочками, заповненими рідиною з характерним запахом спирту, податківці затримали на території покинутої ферми в одному із сіл Сімферопольського району автономії.

Перевезення вантажу здійснювалося без необхідних супровідних документів. "З незаконного обороту вилучена найбільша з початку 2009 року партія спирту в Криму в кількості 13,4 тис. літрів", - зазначили в податковій.

Спирт знаходиться на відповідальному зберіганні на території одного з винзаводів Криму. Встановлюються відправник і одержувач вантажу.