«Новий Крим» за колючим дротом

У Сімферополі триває конфлікт навколо 8 гектарів землі. Спірна земля раніше належала Міністерству оборони України, яке планувало передати її місту. На цій території кілька комерційних фірм планували звести багатоповерхівки, проте територію в 2006 році захопили учасники «полян протесту» з числа кримських татар. Вони заявляють, що земля була передана фірмі незаконно. Представники комерційної структури це спростовують...

Зараз на ділянці облаштовуються 80 сімей кримських татар – будують житло, звели мечеть. Все це вони назвали селищем «Яни Кирим» («Новий Крим»).

Меджліс заявляє про підготовку «спеціальної збройної операції» зі знесення будов кримських татар. Формальною підставою для її проведення у Меджлісі називають вказівки Міністерства юстиції України виконати судові рішення за позовами ряду комерційних фірм.

Президія Меджлісу звертається до Президента України і прем`єр-міністра з вимогою негайно вжити заходи, «які б запобігли провокації». Також президія вимагає від найвищого керівництва держави «термінового відновлення роботи комісій, яким було доручено розглянути питання виділення громадянам України, що проживають у Криму – як кримським татарам, так і не кримським татарам – землі для облаштування своїх осель».

Міністерство юстиції заявляє, що судові рішення приймаються судами від імені України і є обов`язковими для виконання на всій території держави. У разі невиконання рішень судів у добровільному порядку вони підлягають примусовому виконанню. Цим займається Державна виконавча служба, що входить у систему органів Мінюсту. ДВС в разі потреби залучає працівників органів внутрішніх справ.

Головное управління МВС України в Криму запевняє, що про спецоперацію не йдеться.

«Це виконання рішення судів, які, безумовно, повинні виконуватися. Міліція за заявкою Державної виконавчої служби повинна виділяти необхідну кількість особового складу і техніки для цього. Ми повинні забезпечити захист фахівців ДВС, технічного персоналу, який виконує рішення, і, природно, громадян, які знаходяться поряд і можуть потрапити під протиправні дії», – каже начальник Відділу зв`язків із громадськістю кримської міліції Олександр Домбровський.

Існуючий досвід щодо звільнення самозахоплень показує: «цілком можливо, буде вчинено опір, можуть бути різні провокації, різні протистояння», додає він. Саме з цієї причини є і такі сценарії, коли правоохоронцям доведеться застосовувати передбачені законом спецзасоби.

Учасники акції протесту на вулиці Балаклавській звертаються до Президента України і світової громадськості. Вони вимагають від Віктора Ющенка, урядів і народів Європи, міжнародних правозахисних організацій і релігійних об`єднань усіх конфесій запобігти спробі розпалювання «громадянської війни» в Криму.

«Ми не просимо – ми вимагаємо: зупиніть вибухонебезпечну ситуацію в Криму до того, як її перетворять на громадянську війну, – йдеться у зверненні. – Україна – не Афганістан, не Сектор Газа, не Чечня. Україна – європейська країна, і збройний конфлікт на території України означатиме тільки одне – війна прийшла і в Європу. Усвідомте цей факт в усьому його кривавому жаху. Сьогодні у вас є можливість запобігти війні – завтра вже буде пізно»...

А Меджліс запрошує представників ПАРЄ до Криму для ознайомлення із ситуацією, що склалася...

Сімферопольський міський голова Геннадій Бабенко заявляє, що самозахоплення – «страшна справа», проблему вирішувати необхідно, але це треба робити «миролюбно». На думку мера, до розмови про знесення будов на вул. Балаклавській треба повертатися тоді, коли «на найвищому рівні» будуть прийняті якісь рішення з цього приводу. «Можливо, буде знайдений якійсь інший вихід, усе має бути, на мій погляд, миролюбно», – вважає він.

На захопленій земельній ділянці вже побудована мечеть, яку в разі знесення напевно захищатимуть кримські мусульмани. «Там стоїть мечеть, а зараз уявіть, людина, яка прийшла в мечеть, помолилася, вона захищатиме мечеть? Захищатиме. Вона захищатиме до останнього. Отже, кров проллється? Проллється. І проллється кров і кримських татар, і правоохоронців. Хто буде винен? Мер міста, адже допустив. А я цього якраз і не хочу», – підкреслює Бабенко.

«Я робитиму все, щоб у нашому місті кров не пролилася», – додає мер.

Фірма-забудовник від ділянки не збирається відмовлятися.

«Чому ми повинні віддати центральну частину Сімферополя під якісь "туалети", під якісь будинки, якщо на цій території ми можемо побудувати 130 тис. кв метрів і віддати місту 200 квартир за договором?», – заявив виконуючий обов`язки директора компанії «Олві-Крим» Олександр Гаркуша (цитується по КІА).

В кожного своя правда. Чи обійдеться без бійки?

Нагадаємо, у січні і листопаді 2007 року на вулиці Балаклавській відбулися зіткнення через землю між учасниками «полян протесту» і представниками фірми-забудовника.

Фото Заїра Акадирова / УНІАН