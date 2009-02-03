Знайденої у Керчі вибухівки вистачило би, щоб зрівняти з землею село

157 кілограмів вибухівки виявили співробітники міліції у тайнику в одному з гаражів Керчі.

Бойовий запас належав одному з великих керченських організованих злочинних угруповань, що діяло в 1990-х роках, сказав начальник Керченського міського управління міліції Анатолій МІСЮРА.

Як повідомили у відділі зв`язків з громадськістю міліції Криму, склад було ретельно замасковано в розташованому в оглядовій ямі глибокому підвалі. Звідти оперативники дістали 67 брикетів з тротилом, безліч упаковок з гексогеном, 150 метрів детонуючого шнура, підривники, а також патрони калібру 7,62 мм.

«За словами фахівців, цієї вибухівки - 157 кг - вистачило б, щоб знищити ціле село», - кажуть у міліції.

Виявлення бандитського арсеналу стало можливим завдяки роботі з розслідування і документування діяльності ОЗУ.