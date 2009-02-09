Україна має бути вільна від будь-якого іноземного війська – Ющенко

Територія України має бути вільна від будь-якого іноземного війська.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів, чи не пов’язані газові домовленості України і Росії із продовженням термінів перебування Чорноморського флоту Росії на території нашої держави.

Він нагадав, що Конституція України забороняє розміщення іноземних військ на території України.

«Ми говоримо, що, відповідно до Конституції, не будуть в Україні розміщуватись ні російські війська, ні будь-якої іншої країни чи блоку», – заявив В.ЮЩЕНКО.

«Ми повинні мати самодостатню національну армію, – наголосив глава держави. – Ми повинні інтегруватися в міжнародні безпекові проекти. Ми не повинні акцептувати будь-яке рішення по розміщенню на нашій території іноземних військ».

«З кожним місяцем, з кожним роком ми підходимо до того часу, коли іноземні війська будуть виведені з нашої території. Ми підтверджуємо зобов’язання, які взяла Україна до 2017 року про перебування Чорноморського флоту Росії. Ми виходимо з того, що російська сторона сприймає ті обставини, як добрий жест української нації, щоб підготуватись до виведення флоту», – сказав Президент, додавши, на підготовку до виведення флоту треба певний час.

В.ЮЩЕНКО вважає, що російська сторона має досить часу до 2017 року, аби вивести флот із Севастополя.