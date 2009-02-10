Кримського прем`єра і мера Сімферополя так просто з Партії регіонів не виженеш

Голова Ради міністрів Криму Віктор ПЛАКИДА не вважає себе виключеним з лав Партії регіонів.

«Я не вважаю себе таким, що вибув з лав Партії регіонів. Я був завжди її прихильником, я був їй відданим, залишаюся з нею до кінця», – сказав кримський прем`єр сьогодні журналістам у Сімферополі, коментуючи рішення політради кримської організації ПР про його виключення з партії.

Зі свого боку голова Верховної Ради Криму, «регіонал» Анатолій ГРИЦЕНКО підкреслив: «Прем`єр-міністр Криму був членом партії, є і буде членом партії».

Як передає кореспондент УНІАН, А.ГРИЦЕНКО заявив, що рішення політради парторганізації було прийняте з порушенням статуту ПР і є «окремою позицією деяких членів керівного складу Партії регіонів Криму».

Кримський спікер-регіонал зазначив, що ухвалене 9 лютого рішення ще не набрало законної сили. «Для цього є цілі процедури. Після закінчення тридцятиденного терміну рішення (політради парторганізації Криму) може бути підтверджено (або ні) політрадою Партії регіонів України», – заявив А.ГРИЦЕНКО.

Голова Верховної Ради Криму підкреслив, що про розкол в рядах кримських «регіоналів» не йдеться. «Розколу в Кримській організації Партії регіонів немає і бути не може», – заявив глава парламенту автономії. За його словами, є «плюралізм думок», а також «можлива дискусія в самій партії». В той же час, зазначив А.ГРИЦЕНКО, в ситуації, що склалася, «дискусія перейшла межу нормальних статутних взаємин і партійної дисципліни».

На запитання, чи дійсно ряд місцевих парторганізацій автономії виразили недовіру главі кримських «регіоналів» Василю КИСЕЛЬОВУ, А.ГРИЦЕНКО відповів: «Наскільки я проінформований, сьогодні шість партійних організацій на розширених засіданнях політради розглянули ситуацію і виразили недовіру голові партійної організації КИСЕЛЬОВУ».

Як повідомляє прес-секретар голови ВР Криму Алла ГОРЕВА, на думку А.ГРИЦЕНКА, рішення про виключення В.ПЛАКИДИ і мера Сімферополя Геннадія БАБЕНКА з лав ПР буде скасовано. «Я думаю, що здоровий глузд восторжествує над маразмом, і рішення про виключення голови Ради міністрів АРК Віктора ПЛАКИДИ й міського голови Сімферополя Геннадія БАБЕНКА з партії буде політрадою (Центрального комітету партії) скасовано», – вважає А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, політрада кримської організації Партії регіонів на засіданні 9 лютого ухвалила рішення виключити мера Сімферополя Г.БАБЕНКА і кримського прем`єра Віктора ПЛАКИДУ з лав ПР і зі складу виконкому кримської парторганізації.

Г.БАБЕНКО має намір оскаржити рішення у найвищих органах партії. «Політрада – це ще не остаточне рішення. Ще є конференція республіканська, ще є політрада Центрального комітету партії, ще є з`їзд. Тобто, ще є цілий ряд процедур, які мені дають можливість об`єктивно доповісти про процеси, що відбуваються. І хай з`їзд ухвалює рішення, або політбюро ЦК», – сказав мер Сімферополя.