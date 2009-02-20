У Севастополі розпочалися заходи з нагоди Дня захисника Вітчизни

У Севастополі розпочалися урочисті заходи з нагоди Дня захисника Вітчизни.

Як передає кореспондент УНІАН, о 15-й годині у Севастопольському центрі культури та мистецтв розпочався міський святковий вечір, в якому беруть участь представники керівництва міста, командувань Військово-Морських Сил України, Чорноморського флоту Російської Федерації, ветеранської громадськості, особовий склад українського і російського флотів.

О 16-й годині в Будинку офіцерів ЧФ РФ також розпочнеться урочисте зібрання з нагоди Дня захисника Вітчизни, до участі в якому запрошені ветерани війни і Збройних Сил. В цьому зібранні також очікується участь представників виконавчої і представницької гілок влади міста.

Окремим планом заходів передбачено також проведення мітингу-реквієму біля Оборонної башти Малахового кургану, численних святкових концертів в будинках культури міста та приміської зони, літературно-тематичного ранку, військово-патріотичної гри, вечори-зустрічі, спортивні змагання.

В поширеному в ЗМІ регіону привітанні Командування, військової ради Військово-Морських Сил Збройних Сил України з нагоди Дня захисника Вітчизни, зокрема, наголошується, що „сьогодні ми шануємо тих, хто своєю самовідданою ратною працею робив і робить значний внесок у зміцнення обороноздатності і безпеки України, хто сумлінно виконує почесний конституційний обов’язок у лавах Військово-Морських Сил Збройних Сил України”. В привітанні, підписаному командувачем українських ВМС адміралом Ігорем ТЕНЮХОМ наголошується: „нічого не створюється на порожньому місці. І наш флот виріс на героїчних традиціях минулих поколінь, їх безмежній відданості і любові до Батьківщини. З нагоди свята висловлюю глибоку шану і вдячність ветеранам війни і флоту, чий неоціненний досвід сприяє відродженню у молодого покоління почуття патріотизму, гордості за свій народ, бажання оволодівати однією з найпочесніших професій - захисника Батьківщини”.