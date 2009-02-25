Про переведення кредитів у гривню за 5,05 банкіри і чути не хочуть

Для стабілізації ситуації у фінансовій системі та курсу національної валюти банкіри закликають припинити дискусії про можливе переведення доларових кредитів населення в гривневі за курсом 5,05 грн./дол. і повернення валютних вкладів шляхом конвертації в гривню.

«Такі безвідповідальні заяви лише підігрівають хвилювання у людей, а ми, банкіри, дуже гостро відчуваємо настрій вкладників за показниками відпливу депозитів - вслід за гривнею з рахунків починає йти і валюта», - сказав у інтерв’ю газеті «Экономические известия» (№33 від 25 лютого) голова правління банку «Фінанси і кредит» Владимир ХЛИВНЮК.

Коментуючи можливість повернення на валютний ринок вилучених громадянами з банків грошей, він зазначив, що поведінка людей безпосередньо залежить від політичного клімату і від консолідованих дій різних гілок влади, спрямованих на подолання кризи.

Перший крок для відновлення довіри до фінансової системи і стабілізації ситуації, на думку В.ХЛИВНЮКА, вже зробив НБУ, який якийсь час утримував курс гривні у відносно прогнозованих рамках.

Тепер же для стабілізації курсу гривні, вважає банкір, необхідно повернути обов`язковий продаж валютної виручки експортерами, скоротити терміни розрахунків за зовнішньоекономічними операціями і стиснення валютної позиції банків. Без врегулювання цих питань, переконаний він, говорити про стабілізацію ситуації у фінансовій системі складно.

«І, нарешті, ми повинні припинити розмови про те, що можливе переведення кредитів населення в гривню за курсом 5,05, можливе повернення валютних вкладів шляхом конвертації в гривню, можлива відмова від гарантування державою валютних вкладів», - зазначив В.ХЛИВНЮК.