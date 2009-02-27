Ялтинський заповідник в шоці від бюджета, який прислав йому Київ

Офіційний Київ урізав бюджет Ялтинського гірничо-лісового заповідника на 70%. Такі дані наводить мерія Ялти з посиланням на керівництво заповідника.

«Бюджет для Ялтинського заповідника – це катастрофа», – цитує прес-служба мерії Ялти слова в.о. директора заповідника Володимира КАПІТОНОВА.

Так, з 320 тис. грн. на бензин і утримання транспорту, які запланувало на 2009 рік керівництво заповідника, залишено в бюджеті тільки 8 тис. грн. «Цього недостатньо навіть на те, щоб поставити на облік новий транспорт», - коментує керівництво заповідника. З 1 березня фактично починається пожежонебезпечний сезон у Ялтинському заповіднику, урізаний бюджет означає те, що виїжджати на пожежі працівники не зможуть», – сказано в повідомленні.

Крім того, наполовину «зрізано» загальний фонд зарплати працівникам – з необхідних 4,6 млн. грн. обіцяють виділити тільки 2,3 млн. грн. «Якщо торік середня зарплата працівників заповідника становила 1132 грн., у січні цього року – 950 грн., то з таким бюджетом вона становитиме всього 430 грн.», – сказано в повідомленні.

Мер Ялти Сергій БРАЙКО просить керівництво заповідника терміново скласти офіційний лист з аналізом бюджету заповідника і загрозливих наслідків на ім`я міністра охорони навколишнього природного середовища України та прем`єр-міністра країни.

«С.БРАЙКО висловив готовність допомогти керівництву Ялтинського заповідника якомога швидше пояснити на рівні уряду країни, чим може загрожувати Південному берегу Криму занижений бюджет», – зазначили в мерії Ялти.

***Площа Ялтинського заповідника становить 14,5 тис. га.