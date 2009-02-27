Прокуратура заявляє про махінації з майном Ялтинського порту

Прокуратурою порушено кримінальну справу проти посадовців державного підприємства «Ялтинський морський торговий порт», з вини яких до держбюджету не надійшло 400 тис. грн.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Криму, «посадовці порту віддавали в оренду майно держпідприємства за заниженою ставкою і передавали його в користування безоплатно».

За результатами проведеної на державному підприємстві прокурорської перевірки порушено кримінальну справу за ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинили тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.