Прокуратура заявляє про махінації з майном Ялтинського порту
14:52, 27 лютого 2009Крым
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400 тис. грн. не надійшло до бюджету
Прокуратурою порушено кримінальну справу проти посадовців державного підприємства «Ялтинський морський торговий порт», з вини яких до держбюджету не надійшло 400 тис. грн.
Як повідомили у прес-службі прокуратури Криму, «посадовці порту віддавали в оренду майно держпідприємства за заниженою ставкою і передавали його в користування безоплатно».
За результатами проведеної на державному підприємстві прокурорської перевірки порушено кримінальну справу за ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинили тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.
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