Парламент України зменшив ставки податку при реєстрації автівок

Верховна Рада України ухвалила закон України «Про внесення змін до закону України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів»

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосувало 390 із 441 народного депутата, зареєстрованого у сесійній залі.

Законом встановлено розміри податків з власників транспортних засобів, залежно від об’ємів двигунів автомобілів.

Представляючи цей документ, голова Комітету з питань податкової та митної політики Сергій ТЕРЬОХІН зазначив, що законом зменшені ставки податку з власників авто під час першої реєстрації автомобіля та при проведенні реєстрації, перереєстрації та чергового технічного огляду.

Довідка УНІАН. Наприкінці 2008 року Верховна Рада прийняла закон «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів», яким збільшується податок з власників транспортних засобів, зокрема при першій реєстрації, у 5-10 разів.

5 лютого автомобілісти провели акцію протесту проти збільшення ставок транспортного збору.