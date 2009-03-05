Вимога кримських татар: заступника начальника міліції Криму – на нари

Кримськотатарські громадські організації «Азатлик», «Аркадаш», «Адалет», «Койдешлер» і «Намус» звинувачують міліцію Криму в приховуванні від кримінальної відповідальності дійсних організаторів штурму в селищі Мирне під Сімферополем, в результаті якого постраждала сім`я ХАЇРОВИХ.

Нагадаємо, 22 лютого бійці «Беркута» увірвалися до будинку сім`ї ХАЇРОВИХ, де, за інформацією правоохоронців, переховувався підозрюваний у викраданні 23-річної дівчини. «Беркутовці» застосували під час штурму світлошумові гранати. Одна з них ушкодила руку господареві будинку. Потерпілому довелося ампутувати кисть лівої руки. Підозрюваний у викраденні дівчини досі не знайдений. Керівництво МВС вибачилося перед сім`єю ХАЇРОВИХ за непрофесійні дії працівників міліції. За результатами службового розслідування начальник міліції Криму Микола ІЛЛІЧОВ підписав наказ про покарання правоохоронців. Всього покарано 23 співробітники: двох міліціонерів звільнили з органів внутрішніх справ, 5 зняли з посад, 8 - одержали попередження, решті оголосили догани. Жодного з бійців спецпідрозділу «Беркут», які «входили до групи захоплення», не покарано. Висновки службового розслідування передано до прокуратури Криму для залучення до матеріалів кримінальної справи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Меджлісу кримських татар, сьогодні, 5 березня, в центрі Сімферополя учасники мітингу – представники кримськотатарських громадських організацій – зажадали від Президента України Віктора ЮЩЕНКА і міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА «негайного звільнення» з органів внутрішніх справ заступника начальника кримської міліції Миколи ФЕДОРЯНА, а від генерального прокурора країни Олександра МЕДВЕДЬКА – виділення в окреме провадження кримінальної справи стосовно М.ФЕДОРЯНА. Люди вийшли на акцію з транспарантами: «Федоряна – на нари!» і «Організатора збройного нападу на мирну сім`ю – до суду!». «Висновки службового розслідування, проведеного Головним управлінням МВС України в Криму стосовно своїх співробітників, мають на меті приховування безпосередніх винних у скоєнні тяжкого злочину від заслуженого покарання під час слідства і майбутнього суду. До безпосередніх організаторів збройного нападу належить заступник начальника ГУ МВС України в Криму М.ФЕДОРЯН», – говориться в резолюції мітингу.

Кримські татари заявили, що, замість негайного звільнення і порушення стосовно М.ФЕДОРЯНА кримінальної справи, міліція Криму обмежилося застосуванням до нього дисциплінарного стягнення.

У разі відмови керівництва МВС звільнити М.ФЕДОРЯНА організатори мітингу звернуться із закликом до Меджлісу провести масові акції протесту «проти свавілля і беззаконня, що чиняться співробітниками міліції стосовно мирних людей».

У міліції Криму кореспондентові УНІАН повідомили, що М.ФЕДОРЯН «для проведення операції з розшуку злочинця (який взяв у заручниці дівчину) напередодні (напередодні інциденту в Мирному) узгоджував заявку Сімферопольського райвідділу на виділення співробітників «Беркуту». «Беркут» напередодні прочісував масив самозахоплення, тому що була інформація, що він (злочинець) там тримає заручницю. А коли вночі «Беркут» поїхав (до Мирного), то він поїхав як по рейках накатаних, знаючи про те, що їх вдень залучали до цієї операції з прочісування, а вночі подзвонили і сказали: «Ось, знайшли, давайте летіть сюди!», – вже поїхали так би мовити під відповідальність керівництва «Беркута». «ФЕДОРЯНУ не телефонували, не повідомляли, і ніякої команди він не давав. Хоча, якби ФЕДОРЯНУ зателефонували цієї ночі (22 лютого) і сказали, що потрібний «Беркут», звичайно б він дав, але інша справа, що він би сам туди поїхав командувати, і такого б інциденту не було», – заявив начальник відділу зв`язків з громадськістю міліції Криму Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ.

За його словами, «фактично керував операцією в.о. начальника громадської безпеки Сімферопольського райвідділу і начальник штабу «Беркута». На питання, чому тоді до М.ФЕДОРЯНА застосували дисциплінарне стягнення, начальник прес-служби міліції Криму відповів: «Тому що це його підлеглі».