Кримські татари вимагають звільнити заступника начальника міліції Криму

Кримськотатарські громадські організації «Азатлик», «Аркадаш», «Адалет», «Койдешлер» і «Намус» звинувачують міліцію Криму в приховуванні дійсних організаторів «штурму» в селищі Мирне під Сімферополем, в результаті якого постраждала сім`я ХАЇРОВИХ.

22 лютого бійці «Беркута» увірвалися до будинку ХАЇРОВИХ, де, за інформацією правоохоронців, переховувався підозрюваний у викраданні 23-річної дівчини. «Беркутовці» застосували під час штурму світлошумові гранати. Одна з них ушкодила руку господареві будинку. Потерпілому довелося ампутувати кисть лівої руки. Керівництво МВС вибачилося перед сім`єю ХАЇРОВИХ за непрофесійні дії працівників міліції. За результатами службового розслідування начальник міліції Криму Микола ІЛЛІЧОВ підписав наказ про покарання правоохоронців. Всього покарано 23 співробітники: двох міліціонерів звільнили з органів внутрішніх справ, 5 зняли з посад, 8 одержали попередження, решті оголосили догани. Зокрема, дисциплінарні стягнення одержали начальник Сімферопольського районного відділу міліції і троє його заступників, командир спецпідрозділу «Беркут», керівники чергових частин Головного управління і райвідділу, штабів цих підрозділів.

Міліція Криму зазначає, що жоден з бійців спецпідрозділу «Беркут», який «входив до групи захоплення», не покараний. «Встановлено, що вони діяли відповідно до поставленого ним завдання, володіючи, на жаль, недостатньо перевіреною оперативною інформацією, яка вимагала прийняття негайних рішучих дій, і точно дотримувалися тактики дій спецпідрозділів в екстремальних ситуаціях», - наголошується в повідомленні прес-служби міліції автономії.

Висновки службового розслідування передано до прокуратури Криму для залучення до матеріалів кримінальної справи.

Підозрюваний у викраденні дівчини досі не знайдений...

Кримські татари хочуть покарання для начальника міліції громадської безпеки

5 березня в центрі Сімферополя учасники мітингу – представники кримськотатарських громадських організацій – зажадали від Президента України Віктора ЮЩЕНКА і глави МВС Юрія ЛУЦЕНКА «негайного звільнення» з органів внутрішніх справ начальника міліції громадської безпеки Криму – заступника керівника кримського міліційного Главку Миколи ФЕДОРЯНА, а від генерального прокурора країни Олександра МЕДВЕДЬКА – виділення в окреме провадження кримінальної справи стосовно нього. Люди вийшли на акцію з транспарантами: «Федоряна – на нари!» і «Організатора збройного нападу на мирну сім`ю – до суду!». «Висновки службового розслідування, проведеного Головним управлінням МВС України в Криму стосовно своїх співробітників, мають на меті приховування безпосередніх винних у скоєнні тяжкого злочину від заслуженого покарання під час слідства і майбутнього суду. До безпосередніх організаторів збройного нападу належить заступник начальника ГУ МВС України в Криму ФЕДОРЯН», – говориться в резолюції мітингу.

Кримські татари заявили, що, замість негайного звільнення і порушення стосовно ФЕДОРЯНА кримінальної справи, міліція Криму обмежилося застосуванням до нього дисциплінарного стягнення.

У разі відмови керівництва МВС звільнити ФЕДОРЯНА організатори мітингу звернуться із закликом до Меджлісу провести масові акції протесту «проти свавілля і беззаконня, що чиняться співробітниками міліції стосовно мирних людей».

«Якби Федорян поїхав командувати, такого б інциденту не було»

«Для проведення операції з розшуку злочинця (який взяв у заручниці дівчину) напередодні (напередодні інциденту в Мирному) ФЕДОРЯН узгоджував заявку Сімферопольського райвідділу на виділення співробітників «Беркуту». «Беркут» прочісував масив самозахоплення, тому що була інформація, що він (злочинець) там тримає заручницю. А коли вночі «Беркут» поїхав (до Мирного), то поїхав як по рейках накатаних. Знаючи про те, що їх вдень залучали до цієї операції з прочісування, а вночі подзвонили і сказали: «Ось, знайшли, давайте летіть сюди!», – вже поїхали, так би мовити, під відповідальність керівництва «Беркута», – заявив начальник Відділу зв`язків з громадськістю міліції Криму Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ.

ФЕДОРЯНУ не телефонували, не повідомляли, і ніякої команди він не давав, каже він. «Хоча, якби ФЕДОРЯНУ зателефонували цієї ночі (22 лютого) і сказали, що потрібний «Беркут», звичайно б він дав, але інша справа, що він би сам туди поїхав командувати, і такого б інциденту не було», – вважає начальник прес-служби міліції Криму.

За його словами, «фактично керував операцією в.о. начальника громадської безпеки Сімферопольського райвідділу і начальник штабу «Беркута». На питання, чому тоді до ФЕДОРЯНА застосували дисциплінарне стягнення, ДОМБРОВСЬКИЙ відповів: «Тому що це його підлеглі».

Полетить ще півтора десятка голів?

Звільнити ще півтора десятка посадових осіб за інцидент в селищі Мирне обіцяє міністр внутрішніх справ.

«Я ще своїм наказом звільню півтора десятка осіб, аж до начальника Сімферопольського главку», – сказав ЛУЦЕНКО.

При цьому міністр зауважив, що «ще раз готовий вибачитися» перед потерпілими, але не має наміру притягувати до відповідальності бійців «Беркуту», оскільки вони діяли за наказами своїх керівників.

«Буду закривати спину – від працівника ДАІ до працівника «Беркуту». Якщо їх керівництво помилилося, буде відповідати аж до кримінальної відповідальності», – наголосив ЛУЦЕНКО.