ДТП за участю автозаку в Криму зацікавилася прокуратура
Спецконтингент розгойдував авто?
Прокуратура Сакського району Криму з`ясовує причини дорожньо-транспортної пригоди з участю автозаку, що перевозив спецконтингент.
Про це повідомили у Відділі зв`язків із громадськістю Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму.
Окрема рота конвойної служби міліції при кримській міліції напередодні проводила планове етапування спецавтомобілем «ГАЗ-3307» спецконтингенту із Сімферопольського слідчого ізолятора за маршрутом «Сімферополь – Роздольне – Євпаторія – Саки».
«Виходячи з Роздольного до Євпаторії, на 43-му кілометрі дорогі, на лівому закругленні проїжджої частини, внаслідок розгойдування автомобіля спецконтингентом у кількості 16 чоловік машина виїхала за межі проїжджої частини і перекинулася», - зазначається у повідомленні.
У результаті ДТП тілесні ушкодження отримали 4 із узятих під варту людей і 2 міліціонерів конвою. Вони госпіталізовані до Євпаторійської міської лікарні.
У повідомленні наголошується, що водій автозаку, 1961 року народження, працює в органах внутрішніх справ 20 років, а також має водійський стаж 26 років.
«За попереднім медичним висновком, усі працівники міліції, у тому числі водій, - тверезі. Для остаточного висновку взяті аналізи на наявність алкоголю в крові», - додали в міліції.