Учасники мітингу в Криму зажадали союзу України з Росією та Білоруссю

Активісти Блоку Наталії Вітренко сьогодні на мітингу в Сімферополі зажадали союзу України з Росією та Білоруссю.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними міліції, в акції, яка була приурочена до проведення всесоюзного референдуму 17 березня 1991 року, взяли участь 2 тисячі осіб, за даними організаторів – 8 тисяч.

«Під диктатом США Україні краще не буде, Україна приречена... Єдиний шлях порятунку України, якщо вона буде разом із Росією та Білоруссю. Спокій у Криму буде, якщо буде новий Союз. Крим є й повинен бути нашим спільним, союзним. Тільки будучи разом, Україна, Білорусь, Росія зможуть перемогти світову кризу й захистити весь світ від агресії США», - сказала лідер Прогресивної соціалістичної партії України Наталія ВІТРЕНКО.

Зі свого боку лідер кримських «вітренківців», депутат Верховної Ради автономії Валерій ІВАНОВ заявив, що тих, хто виступає проти Росії, «потрібно топити, як щурів, у нашому ласкавому Чорному морі».

Люди провели марш центральними вулицями Сімферополя, скандуючи: «Так далі жити не можна!», «Геть Ющенка!» і «Геть Тимошенко!». Протягом півгодини, поки йшли колони активістів ПСПУ та їхніх політичних союзників, рух автотранспорту в центрі міста було припинено.

Учасники мітингу на головній площі Сімферополя виступали під прапорами Росії, Андріївськими прапорами, прапорами Блоку Вітренко, молодіжної організації «Прорив». Люди тримали численні портрети Н.ВІТРЕНКО і транспаранти: «Навеки с Россией!», «Жить в союзе с русским братом, а не быть под пяткой НАТО!», «Крым – территория без НАТО!», «ЕЭПнем по кризису!».

Мітингувальники також зажадали відставки Президента України Віктора ЮЩЕНКА й суду над ним та його попередниками Леонідом КРАВЧУКОМ і Леонідом КУЧМОЮ «за те, що вони зробили з країною».