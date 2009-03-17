У БЮТ вирішили: гральному бізнесу підтримка потрібніша, ніж торгівлі

Народні депутати від Блоку Юлії Тимошенко Андрій СЕНЧЕНКО і Сергій ВЕЛИЖАНСЬКИЙ внесли на розгляд Верховної Ради України законопроект, яким передбачається збільшення вартості торгового патенту для сфери грального бізнесу в 1,5-2 рази, для торгової діяльності – в 3-4 рази.

Відповідний законопроект (№4138 від 16 березня 2009 р.) зареєстровано у Верховній Раді та розміщено на офіційному сайті парламенту.

Цим проектом закону пропонується визначати вартість торгового патенту, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, офіційно встановленої на перше січня поточного року. Проте у висновку головного науково-експертного управління зазначено, що прив`язка рівня оподаткування до розміру державного соціального стандарту (мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня – УНІАН) у разі його підвищення може привести до збільшення податкового тиску на суб`єктів підприємницької діяльності.

«Згідно з чинним порядком, вартість торгового патенту встановлюється у фіксованій сумі», - зазначено у висновку управління.

Крім того, пропоновані зміни збільшать вартість торгового патенту в кілька разів. «Вважаємо такий підхід в умовах фінансової кризи необгрунтованим», - сказано у висновку науково-експертного управління.