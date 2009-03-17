Голова меджлісу розповів, скільки в депутатів землі в Криму

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв розповів, скільки в депутатів землі в Криму.

На прохання газети ДЕЛО прокоментувати заяви голови міської держадміністрації Севастополя Сергія Куніцина ("Єдиний центр") про те, що місцева міськрада минулого року незаконно виділила земельні ділянки керівництву Партії регіонів і наближеним до нього особам, він сказав: "Я не розбирався в партійній приналежності. Але якщо провести в Криму земельний реєстр, то з`ясується, що значна частина київського істеблішменту має на півострові свої території. Причому юридично за конкретним депутатом ділянка може не значитися, а записана на прізвище друга, дружини, коханки".

"Наприклад, відповідно до інформації відділу меджлісу з земельних питань, у депутата-"регіонала" Антона Пригодського тільки в Ялті близько 120 гектарів. 8 гектарів там же – у Миколи Азарова, 12 гектарів у парковій зоні Ялти – у депутата Андрія Сенченка (БЮТ). Нам відомо, що в Яна Табачника (Партія регіонів) у Лівадії – 2,5 гектари землі", - розповів лідер Меджлісу.

"Якісь московські олігархи в центрі Місхора володіють 12 гектарами. Понад 300 гектарів через різних підставних осіб у голови Сімферопольської райради Володимира Закорецького. До речі, близько 38 гектарів "законних" земель Закорецького нині під нашими "самозахопленнями", - додав він.

На питання про "вторгнення" російського бізнесу на кримські землі, Джемілєв відповів: "Ще давно росіяни говорили: якщо Крим нам не віддадуть, ми його викупимо. Саме так вони зараз і діють. А враховуючи, що вся кримська адміністрація проросійськи налаштована, особливих проблем із придбанням землі в них не виникає".

Голова Меджлісу також підтвердив, що бували випадки, коли кримських татар просили за гроші через підставних осіб захопити землю і легалізувати її.

"В Алуштинському районі через кримських татар придбавали територію російські бізнесмени. За нашими даними, їм пропонували подати заяву на землю, яка потім переоформлялася на інших осіб [...] Отримували вони за таке посередництво копійки – максимум тисячу доларів за 4-6 соток. Для місцевої влади подібна схема вигідна: нібито депортованих вони не ігнорують, землю їм виділяють, а заодно і власні кишені наповняють", - сказав Джемілєв, повідомляє Українська правда