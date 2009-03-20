В акваторії Чорного та Азовського морів ускладнення погодних умов

20 березня у зв`язку із впливом активного атлантичного циклону очікується ускладнення погодних умов в акваторії Чорного та Азовського морів.

Як повідомляє Укргідрометцентр Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій, очікується посилення швидкості вітру до 25-30 м/с.

Висота хвиль на Чорному морі становитиме 30-50 дм, у відкритому морі – до 60 дм, на Азовському морі – 15-20 дм.